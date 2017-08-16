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Uzmanlardan botox uyarısı

- Dermatoloji uzmanı Doktor Nezi Eda Kıroğlu;

- "Botox dolgu uzman işidir"



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Dermatoloji uzmanı Doktor Nezi Eda Kıroğlu, son yılların popüler estetiği botox dolgu uygulamasının uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dermatoloji Uzmanı Doktor Nezi Eda Kıroğlu, "Özellikle dudak kaş ve göz çevresinde daha çok tercih edilen botox dolgu uygulaması işinin uzmanı kişiler tarafından yapılmadığı takdirde ciltte kalıcı hasarlar bırakabilir. Hayalinizdeki etkileyici ve dolgun bir dudak yerine aynalara küsen biri olabilirsiniz. Yine göz çevresi kırışıklıklarının giderilmesinde de uygulanan botox dolgu uygulamasında da sürekli şaşkın olumsuz bakışlar ile çevrenizin dikkatini çeken biri olabilir, kızamaz hatta gülemezsiniz yani kısacası yüz mimiklerinize hükmedemezsiniz. Son yıllarda uzmanlık alanı olmamasına rağmen bir çok iş yeri bu işlemi yapmakta ve sonrası istenmeyen sonuçlar ile hastalar bizlere yani işin uzmanı olan Dermatologlara ulaşmakta, tabiki bozulan cildin düzelmesi de uzun bir tedavi süreci sonrasında olmaktadır" şeklinde konuştu.

"Botox kimlere uygulanır ve nasıl uygulanır?"

Kıroğlu, "Kırışıklık tedavisinde bir alt ve üst yaş sınırı belirlemek güç. Daha çok, rahatsız edici oranda kırışıklıklar varsa 20'li yaşlarda bile botox uygulamalarına rastlamak mümkün. Ofis şartlarında bir cilt temizliğini takiben uygulanacak alana, anestezi etkisi olan krem uygulanır, krem 'uygulama bölgesini uyuşturan' tatbik edilerek yaklaşık 30 dakika beklenip uygulanabilir. Bazı kişiler ise krem uygulanmadan, doğrudan botox enjeksiyonlarını tolore edebilirler. Uygulama noktaları, kişinin mimik yapması istenerek belirlenir ve gerekli dozlarda enjeksiyon yapılır" dedi.

"Botox ne zaman etki eder ve etkisi ne kadar sürer?"

Botox uygulamaları, genellikle yapıldıktan 2 gün sonra etkisini göstermeye başlar, ancak 1 hafta sonra etki tam olarak ortaya çıkar. Botoxun etkisi 5-6 ay civarında sürer. Bu süre bazı kişilerde kısalabilirken, bazılarında bu süre daha uzun sürebilir. Süre, uygulama dozundan daha çok genellikle ilacın vücuda tarafından metabolize edilme özelliğiyle ilgilidir. Botox uygulaması basit gibi görünen, ancak içinde önemli detaylar barındıran bir teknik. Bu işlemin plastik cerrah, dermatologlar ve bu işte uzman doktorlar dışında kullanılmaması gereken bir teknik olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Ayrıca, bilinen ve yasal kaynaklar dışında, bavul turizmi ile getirilen ve kaynağı belirsiz botox dolgu ürünlerden kaçınmak gerekli" şeklinde sözlerini tamamladı.

(ŞAK-Y)



16.08.2017 16:05:05 TSI

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