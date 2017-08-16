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SAÜ Rektörü Muzaffer Elmas:

- "Kentsel dönüşümde süreç hızlandırılmalı"



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SAKARYA (İHA) - Sakarya'da meydana gelen 1999 depreminde hasar gören çok katlı binaların büyük risk oluşturduğunun altını çizen Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, kentsel dönüşümde sürecin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

17 Ağustos 1999 Marmara 18'inci yıldönümünde önemli açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, böylesi büyük bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, çok katlı yapılar için acil çözüm yolu bulunması gerektiğini belirtti. Yeni inşa edilen yapıların deprem yönetmeliğine uygun olduğunu ve çeşitli denetimlerin yapıldığını belirten Rektör Elmas, "Orta hasarlı binalar az sayıda kaldı. Sakarya'da en önemli sorun, 1999 depremini yaşamış, hasarsız atlatmış ancak yeni yönetmeliğe uygun olmayan çok katlı binaların varlığı. Deprem davul çalarak gelmiyor. Her zaman hazırlıklı olmalıyız. Aksi takdirde sorun yaşarız. Marmara bölgesinde 25-30 yıl arası periyotlarda deprem yaşandığını düşünürsek, 18 yıl geride kaldı, bu zaman daralıyor. Zaman daraldıkça tehlike artıyor. Sakarya'da sayıları 2 bini aşan bina stokunun acilen ele alınması ve dönüştürülmesi gerekiyor" dedi.

Riskli yapı stokunun çözümünden başka yol bulunmadığına dikkati çeken Elmas, "Tek çare, depreme dayanıksız yapı stokunun yönetmeliklere uygun hale getirilmesidir. Şu anda hükümetin politikaları da bu yönde. Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için devletimiz ciddi yatırımlarda bulunuyor İnsanlar, panik içinde evleri ve binaları boşaltıp kaçıyor. Görüntüler, 'binam depreme dayanıklı değil' algısını çok iyi anlatıyor. Olması gereken ise halkın deprem anında sarsıntıyı atlattıktan sonra binaları terk etmeleridir" diye konuştu.

Deprem konusunda yapılan bazı açıklamaların halkı paniğe sevk ettiğini ifade eden Elmas, "Bilim adamları, yaptıkları bazı açıklamalar ile halkta bir korku uyandırıyor. Açıklamalarda bulunurken bu konuya hassasiyet ile yaklaşılmalı. Depreme karşı yapılması gerekenler konusunda destekleyici açıklamalar yapılması gerekiyor. Panik havası yaratılmaması lazım. Çözümün üzerine gitmek yerine korku yaratıyorlar" şeklinde konuştu.

Sakarya'da tehlike oluşturan, yeni yönetmeliğe uygun olmayan özel yurtların bulunduğunu kaydeden Elmas, "Başka illerden üniversitemize gelen öğrenciler ne yazık ki deprem konusuna yeterince duyarlılık göstermiyor, umursamıyor. Yönetmeliğe uygun olmayan özel yurtlarda kalabiliyorlar. Biz yeni gelen öğrencilerimize kayıt sırasında bu konuda gereken uyarıları yapıyoruz. Öğrencilerimiz bina ve yurtlardan 2007 deprem yönetmeliğine uygunluk raporu istesinler. Aksi takdirde bu yurt ve binalarda kalmasınlar" şeklinde konuştu.

(BCT-Y)



16.08.2017 16:06:56 TSI

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