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Başkan Çelik'ten "Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'ına verin" çağrısı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:05
Başkan Çelik'ten "Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'ına verin" çağrısı
Başkan Çelik'ten "Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'ına verin" çağrısı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman ve yönetimini makamında ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Kurban Bayramı'nda birden fazla kurban kesecek olanların bir kurbanını vekalet ile Türk Kızılayı'na vermeleri çağrısında bulundu.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in geçtiğimiz yıl Türk Kızılayı'na kurban vekaleti verdiğini ifade eden Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman "Türk Kızılay'ı olarak biz vekaletle kurban kesmeyi amaç edinmiş bir kuruluşuz. Bunu yapmamızda ki amacımızda bir yıl boyunca bu etlerin muhafaza edilerek mazlumun sofrasına ulaştırmaktır. Bugün bu vesile ile değerli başkanımızı ziyaret ettik ve başkanımızın kurban vekaletine talip olduk. Geçtiğimiz yıllarda her bağışçımıza yapmış olduğumuz ürünler olan bir kavurma ve bir kıyma gönderiyorduk. Hayırsever vatandaşlarımızın yoğun baskısı ile bunlarda artık bu yıldan itibaren ihtiyaç sahiplerine gidecek ve buda çok büyük bir bağış olmuş olacak" dedi.
Türk Kızılayı'nın yurt içinde ve uluslararası arenada Türk milletinin göğsünü kabartan çalışmalara imza attığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Bir kurbandan sonra ki kurbanlarını da Türk Kızılay'ı gibi göğsümüzü kabartan, başarılı ve hayırlı hizmetler yapan hayır kuruluşlarımıza vekalet yöntemi ile vermeleri lazım. Evde kurban kesmeden, vekalet ile kurban kestirmenin esas itibarı ile çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız ailemiz ve çevremiz bir kurban kesildiğini görmeli. Bu inancı bizler, bizden sonraki nesillere de aktara bilmek için yaşatmalıyız. Biliyoruz ki çevremizde bazı aileler birden fazla kurban kesiyorlar. Burada birden fazla kesilen kurbanların vekalet ile kestirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması son derece önemli. Bu nokta da tereddütsüz bir şekilde güvene bileceğimiz, ibadetlerimizi yerine getirmek için vekaletlerimizi tereddütsüz verebileceğimiz kurumların başında da Türk Kızılay'ı gelmektedir" dedi.
(AY-Y)

16.08.2017 16:07:30 TSI
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