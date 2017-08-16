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Vali Azizoğlu talimat verdi: "20 milyon ağaç dikeceğiz"

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:11
Vali Azizoğlu talimat verdi: "20 milyon ağaç dikeceğiz"
Vali Azizoğlu talimat verdi: "20 milyon ağaç dikeceğiz"
- Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, kurum yetkilileri ile yaptığı toplantıda Erzurum'a 2018'in sonuna kadar 20 milyon fidan dikilmesi yönünde talimat verdi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum'a yılsonuna kadar 8 milyon ağacın dikilmesi için talimat verdi. Şehrin Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkat çeken Vali Azizoğlu, "Bir orman yangını çıktığında nasıl aramınız gerekiyorsa beni, ağaçlandırma konusunda da bir sıkıntı çıktığında arayın bu problemi çözelim. 7 milyon 999'u kabul etmeyiz. Bu yılın sonuna kadar en az 8 milyon ağaç dikeceğiz. Bunu ilk etapta başaracağız" dedi.
Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda kurum yetkilileri ile bir araya gelen Vali Azizoğlu, 2018'in sonuna kadar 20 milyon fidanın toprakla buluşacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla yola çıkan Vali Azizoğlu, Erzurum ve 17 ilçede çalışmaların başlaması için gerekli talimatları verdi.
İLK ETAPTA EN AZ 8 MİLYON FİDAN
Yüzölçümü olarak Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan Erzurum'un bir an evvel yeşil bir şehir olmasını isteyen Vali Azizoğlu, "Erzurum'un her alanında ağaçlandırmaya müsait yerleri var. Bunla ilgili yetkili kurumları da bir araya getirdik, Tarım İl Müdürlüğü, Belediye ve işin başında Orman Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte kolları sıvadık. Bakan beyin son Erzurum'da olduğu gün vermiş olduğu talimatla 2017'nin sonuna kadar en az 8 milyon ağacın toprakla buluşması için planlarımızı yaptık. 2018 yılı sonunda da 12 milyon toplamda 20 milyon ağaçla Türkiye'de en çok ağacın dikildiği il olacağız" dedi.
KOMİSYON ARAZİLERİ İNCELEYECEK
İlçelerde oluşturulacak komisyonla birlikte ağaçlandırmaya müsait yerlerin inceleneceğinin bilgisini veren Vali Azizoğlu, şöyle konuştu: "İlçelerde oluşturulacak komisyonla birlikte arazileri inceleyin. Ağaçlandırılacak alan tespit edilecek. Kaymakamlarımızla birlikte bulunan arazilere bir seferberlik anlayışıyla bu işe başlayalım. Arazilerimiz çıplak ve ağaçlandırmaya yönelik çok alanımız var. Erzurum'un Şenkaya, İspir tarafında ormanlık alanlar var. Ama Güney ilçelerine gittiğimizde tek bir ormanlık alan yok. Bir plan ve bütçe hazırlayıp genel müdürlükten onay alıp, başka ilçelerden personel takviyesi ile bir seferberlik anlayışı ile bu işe başlayacağız. İşin başında Orman Bölge Müdürlüğümüz olacak, her türlü yardımı yapmaya hazırız. Mevzuat sıkıntısına düşüp ertelemeyelim. Birinci vazifemiz bu olacak. Türkiye ortalaması yüzde 28, Erzurum'un ortalaması yüzde 10'lardadır. Rakamları Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak zorundayız. 7 milyon 999'u kabul etmeyiz. En az 8 milyon olacak. Bunu başaracağız. 7/24 saat konuyla ilgili her dakika arayabilirsiniz. Benim bir katkım olacaksa gece gündüz, hafta sonu tatili diye düşünmeyin. Bir orman yangını çıktığında nasıl aramınız gerekiyorsa beni, ağaçlandırma konusunda da bir sıkıntı çıktığında arayın bu problemi çözelim. Tüm kamu kurumlarının araçlarını Orman Bölge Müdürlüğünün emrine verelim. Bu yıl bunu başaralım."
ORMAN VE MERA ALANLARI KÖYLÜYE EMANET
Bölge bölge hayvan geçiş yolları açılacağını ve mera ile ilçelerde oluşturulacak orman alanlarının köylüye emanet edileceğini söyleyen Vali Azizoğlu, "Köylerde oluşturulacak orman alanlarını, ormanın bakımını yapıp koruyacak, birer kişi maaş karşılığında bekçi tayin edebiliriz. Köye tahsis edebilir, köy ormanı da yapabiliriz. Orada ki vatandaşımıza meraları daha iyi korumalarını bu sayede hayvanlarını otlatabilecek çok iyi yerlerin olabileceğini anlatırız. Orman büyüdüğünde gelir bile elde edilebilir. Köylüye her halükârda kârlı bir yatırım olacaktır" diye konuştu.
PALANDÖKEN İSMİNİN ANLAMINA KAVUŞACAK
Bu arada Palandöken Dağı'nın1. sınıf mera alanları dışında kalan kısımların ağaçlandırılması gerektiğine dikkat çeken Vali Azizoğlu, "Her ilçede ve şehirde bir kent ormanı oluşturulacak. Mera alanlarının ağaçlandırılacak kısımlarını Orman ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri gerekli incelemeler yapıp birinci derece mera alanları dışında ki ağaçlandırılması gereken yerlerde derhal çalışmalar yapılacak. Çevre yollarının kenarlarında yolun her iki tarafına ağaçlandırma yapılacak. 2018'in sonuna kadar Erzurum ve ilçelerine tespit edilen yerlere toplamda 20 milyon fidan dikilerek ormanlık alanlar oluşturulacak. Bir zamanlar Palandöken'de bu kadar ormanlık alan olduğunu herkes söylüyor. İsmini taşıyan dağ, anlamına da kavuşacak" dedi.
(ERZ-AT-Y)

16.08.2017 16:14:26 TSI
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