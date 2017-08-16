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Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:14
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Arif Kaplan
ANTALYA (İHA) - Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Mustafa Tin'in kullandığı 34 AV 4342 plakalı Hafif Ticari araç kontroldan çıkarak Kızılağaç Mahallesi kavşağına 200 metre kala çelik bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle yoldan çıkıp tali yolda şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa Tin, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
(ak)

16.08.2017 16:16:15 TSI
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