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Uşaklılar 10 günlük bayram tatili için ikiye ayrıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ertunç Öztürk - Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması sonucu Uşak'ta vatandaş ikiye bölündü.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasının ardından kamuoyunda farklı düşünceler oluşurken, Uşak sokaklarında ise vatandaş ise ikiye bölündü. Bir kesim tatilin uzatılmasına sevinirken, bir kesimde 10 tatilin çok uzun olduğu yönünde görüş beyan etti. Bazı vatandaşlar ise bu tatilden istifade edemeyecekleri için 10 gün tatilin kendileri için bir anlam ifade etmediğini dile getirdi.

Düşüncelerini dile getiren Uşaklılar, açıklamaları sonunda tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlamayı da ihmal etmediler.

(EÖ-MB-Y)



16.08.2017 16:20:23 TSI

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