YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Eroğlu, 18 müjdeyle Hakkari'ye geliyor

Bakan Eroğlu, 18 müjdeyle Hakkari'ye geliyor



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 96 milyon TL'lik 18 müjdeyle Hakkari'ye geliyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Veysel Eroğlu'nun Hakkari'de DSİ tesisleri toplu temel atma merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtımı törenine katılacağı belirtildi. Bakan Eroğlu'nun Hakkari programı kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 4 adet ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak bir adet tesisin temelini atacağı ifade edilen açıklamada, "Toplu temel atma merasimi ile temeli atılacak 5 adet tesisin yatırım bedeli 38 milyon TL'yi buluyor. Yarın saat 11.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek 2 adet taşkın koruma tesisi, 2 adet ulaşım yolu ile OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 adet tesisin temelini atacak. Program kapsamında Hakkari'de 7 aileye gelir getirici tür ve 4 aileye Orköy sertifikası verecek olan Bakan Veysel Eroğlu; ayrıca badem, ceviz, dut ve alıç fidanı türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak. Bakan Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak tesisler ile 6 mahalle ve 1 köy taşkın zararlarından korunacak. 13,6 kilometre yol, 1 adet köprü ve 34 menfez inşa edilerek, vatandaşların ulaşım yolu sağlanacak. Ormancılık projeleri ile de Hakkari'de ormanlık alanlar artırılarak, toprak muhafazası sağlanacak. Ayrıca orman köylüleri desteklenecek" denildi.

2017 yılını Hakkari'de yatırımlarda hamle yılı ilan ettiklerini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yatırım hamlesinin öncü şehri Hakkari'ye elimiz boş gitmeyeceğiz. Hakkarili hemşehrilerime 18 yatırımın müjdesini vereceğim. Yüksekova İçme Suyu Arıtma Tesisi, içme suyu isale hattı, ulaşım yolu, taşkın koruma tesisleri, gelir getirici tür ağaçlandırma, maden ocağı rehabilitasyonu, orman köylülerine kredi verilmesinin yer aldığı bu müjdelerin toplam yatırım bedeli 96 milyon lirayı buluyor" dedi.

(FT-MSA-Y)



16.08.2017 16:29:02 TSI

NNNN

