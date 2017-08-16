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Başkan Tekin çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesinin, 1050 Evler semtindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yan yolu ve üzerindeki Dr. Muammer Aksoy Caddesi ile Hasan Tahsin Sokak ve Yıldıztepe Sokak ve bağlantı yollarındaki yol bakım onarım, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nuri Tekin, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası yan yolunda yol bakım, onarım, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Çok bozuk olan bu yolu zeminini tesviye ederek altyapısını da yapmak suretiyle parke kapladık. Ayrıca kaldırımını da yaptık. Yine bu yol güzergahında da çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Yine, Dr, Muammer Aksoy Caddesi, Hasan Tahsin Sokak ve Yıldıztepe Sokak ile bu cadde ve sokaklara bağlantı yollarının bakım ve onarımını yapıyoruz. Ara bağlantı yollarını genişletiyoruz. Ayrıca, yolların kaldırımlarını yapıp, yol güzergahlarında da çevre düzenleme çalışması yapıyoruz. Özer Yazıcı Camii ve çevresindeki ormanlık alanda orman içi temizlik çalışmaları yaptık. Bu alanı da, taraçalı oturma alanlarıyla piknik ve mesire alanı olarak halkımız hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Kısacası, bu bölgede geniş kapsamlı bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek, istek ve önerilerini dinledi.

(EY-OA-Y)



16.08.2017 16:54:46 TSI

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