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Seydişehir Belediyesi sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:53
Seydişehir Belediyesi sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor
Seydişehir Belediyesi sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karakavak Mahallesinde 70 bin metrekarelik yolun sathi kaplamasını tamamladı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal ve merkez mahallelerde yolların sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sathi kaplama çalışmalarının devam ettiği Karakavak Mahallesinde incelemelerde bulundu. Başkan Tutal, kalıcı ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını kaydetti. Karakavak Mahallesinde 70 bin metrekarelik yolun sathi kaplama çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Başkan Tutal, "Çalışmalarını kırsal ve merkez mahallelerimizde aralıksız sürdüren ekiplerimiz hızlı ve süratli bir şekilde çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yapılan çalışmalarımızı yakinen takip ediyoruz. Karakavak Mahallemizde sıcak asfalt kaplama tamamlanmış, sathi kaplama yapılacaktı. Bu yılda sathi kaplamamız tamamlanmakta. Diğer mahallelerdeki sathi kaplama çalışmalarını ise kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.
(AH-Y)

16.08.2017 16:55:34 TSI
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