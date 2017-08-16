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Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan gençlerle bir araya geldi



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MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında gençlerle bir araya geldi. Başkan Gürkan, gençlere Malatya hakkında bilgiler verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında Malatya'ya gelen gençler, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Damla Projesi gönüllülerinden Feyza Kılınç, Damla Projesi hakkında bilgiler vererek, "Arkadaşlarımız Pazar günü Malatya'ya geldiler. Burada tanıştılar ve burada etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Biz koordinatör arkadaşımla beraber ve müdürlerimizin yardımıyla burada bir program oluşturduk. O program doğrultusunda Sevgi Evleri'ni, Darende'yi, Şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret ettik. Amacımız gönüllere dokunabilmek. Amacımız Malatya'yı, Malatya'nın kayısısını tanımak. Malatya'nın insanı ile oturup konuşabilmek. Bunları sağlam tutabilmek amacındayız. Projemizin amacı budur" dedi.

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Biz biliyoruz ki, eğitim iletişimle etkileşim ürünüdür. İnsanlar öğrenirken öğretirler. Öğretirken de öğrenirler. Yani öğrenme olgusu çift taraflıdır. Hem öğretirsiniz, hem öğrenirsiniz. Bu anlamda herkes öğretmendir. Ve herkeste öğrencidir" ifadelerini kullandı.

Gençlere Malatya hakkında bilgiler veren Gürkan, "Malatya hem insanlık tarihi açısından, hem İslam tarihi açısından, hem Türk tarihi açısından önemli bir merkezdir. Biz Battalgazi yani Malatya'yı tarif ederken de Anadolu'yu Ana yurt yapan destan şehri, medeniyetler merkezidir diyoruz. Arslantepe dediğimiz ve Dünya'nın yukarı Mezopotamya'da ilk yerleşik hayatının, ilk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk taş devrinden demir devrine dönüşümü ve silaha kılıca dönüşmesi, ilk saray devleti olgusunun oluştuğu yer burasıdır, Battalgazi'dir. UNESCO aday listesinde yerini almıştır. Asıl listeye geçmesi içinde alan yönetimi ile ilgili bir toplantı yaptık. Yani sizler önemli bir merkeze geldiniz. Bu önemli merkezin tarihini, medeniyetlerini iyi araştırın" diye konuştu.

(BT-LO-Y)



16.08.2017 17:03:18 TSI

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