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Kayseri'yi toz bulutu kapladı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de akşam saatlerinde esen rüzgar sonrasında şehrin üzerini toz bulutu kapladı.

Mevsim normallerinin üzerinde sıcak ve güneşli günlerin hakim olduğu Kayseri'de bu gün akşam saatlerinde rüzgar esti. Rüzgarın esmesi ile birlikte şehrin üzerini toz bulutu kapladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Perşembe günü Kayseri'de havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu, hava sıcaklığının ise gündüz 30, akşam 17 derece olmasının tahmin edildiği öğrenildi. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren yeniden artış göstermesinin beklendiği ve 21 Ağustos Pazartesi günü en yüksek sıcaklığın 31 derece olarak ölçülmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

(AÖ-Y)



16.08.2017 17:13:54 TSI

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