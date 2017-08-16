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CHP İl Başkanı Kiraz mevsimlik işçilerin sorunlarının çözülmesini istedi



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MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, mevsimlik işçilerin sorunlarına değinerek, mevsimlik tarım işçilerinin barınma sorunlarının çözülmesini ve işçilere sigorta yaptırılarak sağlık sorunlarının ortadan kaldırılmasını istedi.

Kayısı sezonun geride kaldığını hatırlatan Kiraz, "Dünya kayısı başkenti olan ilimize her yıl mevsimlik tarım işçileri gelmekte ve her yıl aynı sorunlar yaşanmaktadır. On bin Suriyeli için oluşturulan konteyner kent gibi, mevsimlik tarım işçileri için de devlet tarafından karşılanabilecek konteyner verilmeli, belli bir sayının üzerinde işçi çalıştıran bahçelere konteynerler kurulmalıdır. Bununla birlikte mevsimlik işçilerin sağlık ve sorunlarının çözümü ve güvenceli çalışmalarını sağlamak için devlet tarafından emekçiler mutlaka sigorta edilmelidir. Bu bir sosyal devlet sorumluluğudur ve Anayasamız da buna imkan tanımaktadır. Geçtiğimiz günlerde Malatya Hekimhan'da meydana gelen ve 4 tarım işçisinin hayatını kaybettiği trafik kazası bize bir kez daha mevsimlik tarım işçilerinin hangi şartlarda çalıştıklarını acı bir şekilde göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Kiraz sadece çalışan işçilerin değil üreticilerin de ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu ileri sürerek, "Malatya'da kayısının bol olması güzel bir beklenti gibi görülebilir. Bolluk demek ucuzluk demektir. Dış piyasalarda kayısının dolar bazlı fiyatı değişmemesine rağmen, Malatya'da bolluktan kaynaklanan ucuzluk kayısı üreticisini güç duruma düşürmüştür, İşçi ücretleri, sulama konusunda yaşanan sıkıntılar ve Malatya'da bulunan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 30 bin bahçe için TARSİM'in akıl almaz duyarsızlığı nedeniyle sorunlar dağ gibi büyümektedir. Yıllardır alan bazlı destek ile ilgili taleplerin görmezden gelinmesi, üreticinin elektrik, su, ilaç, gübre, işçilik maliyetlerini karşılayacak bir kazanç elde edememesi üreticinin gözden çıkarıldığının göstergesidir. Bu sorunların bir an önce çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



16.08.2017 17:18:48 TSI

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