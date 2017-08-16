ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afonkarahisar Kültür ve Sanat Evi açılıyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:25
Afonkarahisar Kültür ve Sanat Evi açılıyor
Afonkarahisar Kültür ve Sanat Evi açılıyor

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Belediyesi, Belediye Şehir Çarşısının arkasında bulunan tarihi binada başlattığı restorasyon çalışmasını tamamladı.
Yöresel ve kültürel değerlerin yaşatılacağı Kültür ve Sanat Evi yarın kapılarını turizme açıyor. Afyonkarahisar Belediyesi, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden günümüze kadar ulaşan; ancak zamanla yıpranmış olan yapıları restore ederek tarihi mirasa sahip çıkmaya devam ediyor. Tarihi Bedesten Çarşısının restorasyonu ve hemen yanındaki Ot Pazarı Camii'nin etrafının yeniden düzenlemesiyle bu bölgeye canlılık kazandıran Afyonkarahisar Belediyesi, Kültür ve Sanat Evi yapılmak üzere, tarihi binada başlattığı restorasyon çalışmasını tamamladı.
(HK-Y)

16.08.2017 17:27:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar teleferik projesinin ihalesi yapıldı
YEREL

AFYONKARAHİSAR TELEFERİK PROJESİNİN İHALESİ YAPILDI
17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü
YEREL

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ'NİN YIL DÖNÜMÜ
Gençlerin &quot;Kod Adı 2023&quot; projesi tamamlandı
YEREL

GENÇLERİN "KOD ADI 2023" PROJESİ TAMAMLANDI
Halk düğünlerde silah atılmasında şikayetçi
YEREL

HALK DÜĞÜNLERDE SİLAH ATILMASINDA ŞİKAYETÇİ