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Afonkarahisar Kültür ve Sanat Evi açılıyor



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Belediyesi, Belediye Şehir Çarşısının arkasında bulunan tarihi binada başlattığı restorasyon çalışmasını tamamladı.

Yöresel ve kültürel değerlerin yaşatılacağı Kültür ve Sanat Evi yarın kapılarını turizme açıyor. Afyonkarahisar Belediyesi, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden günümüze kadar ulaşan; ancak zamanla yıpranmış olan yapıları restore ederek tarihi mirasa sahip çıkmaya devam ediyor. Tarihi Bedesten Çarşısının restorasyonu ve hemen yanındaki Ot Pazarı Camii'nin etrafının yeniden düzenlemesiyle bu bölgeye canlılık kazandıran Afyonkarahisar Belediyesi, Kültür ve Sanat Evi yapılmak üzere, tarihi binada başlattığı restorasyon çalışmasını tamamladı.

(HK-Y)



16.08.2017 17:27:39 TSI

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