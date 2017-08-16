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AYM Üyesi Dursun'dan Başkan Memiş'e ziyaret

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:28
AYM Üyesi Dursun'dan Başkan Memiş'e ziyaret
AYM Üyesi Dursun'dan Başkan Memiş'e ziyaret

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mete Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, "Hemşehrilerimizin böylesine önemli görevlerde bulunması bizleri mutlu ediyor. Bu önemli görevinde kendilerine başarılar diliyorum" dedi.
Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun ise, Belediye Başkanı Mete Memiş'e misafirperverliği ve Bayburt'a yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür etti.
(YY-AT-Y)

16.08.2017 17:31:05 TSI
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