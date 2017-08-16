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Gölbaşı ilçesinde dere yatakları temizleniyor

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:43
Gölbaşı ilçesinde dere yatakları temizleniyor
Gölbaşı ilçesinde dere yatakları temizleniyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi temizlik işleri ekipleri ilçede dere temizliğine devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinden geçen Yemişen Deresi, Hayıtlı 1, Hayıtlı 2 ve Kırkbayır derelerinde suyun getirdiği kum, toprak, çöp ve benzeri atıklar ile dere yatağında kendiliğinden yetişen yabani otlar ve dikenler ekipler tarafından temizlenmesi devam ediyor.
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, derelerin temizliği konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini dile getirilerek, yapılan uyarılara rağmen dere içine çöp ve evsel atıkları atanlara gerekli uyarı ve cezai işlem başlatılacağını söyledi.
(CK-SD-Y)

16.08.2017 17:45:46 TSI
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