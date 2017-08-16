Bin 590 paket kaçak sigara ile yakalanan şahıs tutuklandı
KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından bir otomobilde yapılan aramada, aracında bin 590 paket kaçak sigara ve 11 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya yolu Mimarsinan uygulama noktasında A.H.M. yönetimindeki 38 MA 593 plakalı araç durdurularak arama yapılmış, yapılan aramada, aracın ön tamponunda bin 590 paket kaçak sigara ve 11 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilmişti.
Gözaltına alınan araç sürücüsü A.H.M., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı
(AG-AÖ-Y)
16.08.2017 17:48:07 TSI
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