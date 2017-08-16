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Yabancı öğrenciler Abant'ta doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği "Türkçe Yaz Okulu" için Türkiye'de bulunan 700 yabancı uyruklu öğrenci Abant Tabiat Parkı'nda gün boyunca doyasıya eğlendiler.

Bolu Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü'nün bu yıl 8'incisini düzenlediği "Türkçe Yaz Okulu" için Türkiye'de bulunan 700 yabancı uyruklu öğrenciyi Abant Tabiat Parkı'nda ağırladı. 57 farklı ülkeden gelerek Türkiye'nin değişik şehirlerinde bir ay boyunca Türkçe eğitimi gören ve kısa süre sonra da ülkelerine dönecek olan yabancı öğrenciler, Bolu Belediyesi'nin ev sahipliği ile Abant gölü çevresindeki mesire alanında gerçekleşen piknik organizasyonunda muhteşem bir gün geçirdi.

Etkinlikte yabancı öğrencileri Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Vekili Süleyman Mollaibrahimoğlu, Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Osman Demirel ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan'da yalnız bırakmadı.

Mesire alanını dolduran yabancı uyruklu öğrenciler, Bolu Belediyesi hizmet TIR'ından çalan Türkçe şarkılar ile dans ederek doyasıya eğlenirken, çuval ve halat çekme yarışı gibi çeşitli oyunlarla da eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca, yarışmalarda ipi göğüsleyen öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, etkinlikte öğrencilere seslenerek, "Dünyanın geleceği olan gençler; belki 20-30 yıl sonra her biriniz ülkelerinizde önemli yerlere geleceksiniz. Buradaki birlikteliğiniz daim olursa, birbirinizi severseniz ve birlikte hareket etmeye çalışırsanız dünyanın geleceği umutlu olacaktır.Dillerimiz dinlerimiz farklı bile olsa aynı Yaradan tarafından yaratıldığına inanıyoruz. Ve Türkiye olarak bütün dinleri bütün peygamberleri de kutsal sayıyoruz. Eğer bu gönül köprülerini sağlıklı kurabilirsek tüm dünyada huzur ve barış içerisinde yaşarız" ifadelerini kullandı.

(FC-RFK-Y)



16.08.2017 17:52:25 TSI

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