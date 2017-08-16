şak'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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Uşak'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

- Hacı adayları kutsal topraklara ulaşmak üzere kafileler halinde yola çıktı



(Fotoğraflı)



Ferhat Bal

UŞAK (İHA) - Uşak'tan 488 hacı adayı kutsal topraklarda dini vecibelerini yerine getirmek üzere kafileler halinde yola çıktı.

Uşak İl Müftü Yardımcısı Ali Tom, Uşak'ta 2017 yılı için Diyanet Başkanlığı tarafından kutsal topraklara gidecek 487 adet hacı adayı için kontenjana yer verildiğini söyledi.

AK Şemseddin camiinde bir araya gelen hacı adayları okunan ilahiler ve Kur'an tilaveti sonrası Uşak'ta kıldıkları ikindi namazı sonrası kafileler halinde kutsal topraklara ulaşmak için yola çıktılar.

İl Müftü Yardımcısı Ali Tom, Hac görevinin ömürde bir defa nasip olduğunu asırlar öncesinden yapılan ilahi çağrıya icabet günü mevsimi gelenlerin gidebildiği bir ibadet olduğunu dile getirdi.

Hacı adaylarının kutsal topraklarda geçici bir misafir olduklarını unutmadan az vakitlerini yüklü bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini anlatan Tom," Bizzat Cenabı Hakkın evinde onun huzurunda olduğumuz şuurunu bilincini yaşataraktan Rabbimizin özel misafiri olmanın verdiği heyecanı tadaraktan ve hatta daha ilerisi mahşerin bir provası olan ilham bezlerimizle dualarımızı ibadetlerimizi daha bilinçli daha şuurlu daha duygulu bir biçimde yerine getirmenin yollarını aramamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

(FB-MB-Y)



16.08.2017 18:32:58 TSI

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