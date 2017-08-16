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Viranşehir Belediyesi Öz Kaynaklarıyla Asfalt Distribütörü Aldı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:51
Viranşehir Belediyesi Öz Kaynaklarıyla Asfalt Distribütörü Aldı
Viranşehir Belediyesi Öz Kaynaklarıyla Asfalt Distribütörü Aldı

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın kayyum belediyesi Viranşehir, araç filosunu güçlendiriyor.
Viranşehir Belediyesi, daha önce Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) tarafından Kayyum belediyesine hibe edilen 11 metreküp çöp sıkıştırma aracın ardından 355 Bin TL maliyetle bir adet asfalt distribütörü satın aldı. Yeni alınan asfalt distribütörü Viranşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törenle tanıldı. Kurban kesimi ile başlayan törene, Viranşehir Belediyesi Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcıları Halaf Kete, Mahmut Şık, Arslan Çiftçi, Meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Tören öncesinde kısa bir açıklama yapan Çimşit, Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) alınan aracın hayırlı olması temennisinde bulundu.
İlk kontağı Çimşit çevirdi
Yeni alınan aracın ilk kontağını Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit çevirdi. Aracı inceleyen Çimşit, bölgeye hayırlı olmasını diledi. Yeni alınan aracın hem asfalt hem de şerbet dökme işi yapılabileceğini kaydeden Çimşit, "Belediyenin öz kaynaklarından almış olduğumuz bir araçtır. Aracın toplam maliyeti 355 Bin TL'dir. 14 ton yük kapasiteli olan aracımız, çok yönlü araç olup, bu aracın ilçemize ve Viranşehir belediyesine kazandırılmasında emeği geçen ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyenlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra araç filomuzu güçlendirmek içinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir" diye konuştu.
(EZ-LO-Y)

16.08.2017 19:54:23 TSI
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