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Kurban Bayramında STK'lar iş birliği yapacak



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da aktif olan 9 sivil toplum kuruluşu, imzaladığı iş birliği protokolü kurban bayramında birlikte hareket edecek.

Adıyaman'da, faaliyet gösteren Ulaştırma Memur-Sen, Sağlık-Sen, Büro Memur- Sen, Toç Bir-Sen, Bayındır Memur-Sen, Birlik Haber-Sen, Kültür Memur-Sen ve Diyanet Sen temsilcileri İHH Adıyaman Şubesinde bir araya gelerek İHH ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile ilgili bilgi veren İHH Adıyaman Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Halit Tekbaş, "Bu yılda kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak olan ekiplerimiz, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürmek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerde destek olmaya devam edecek. Cami, mescit, su kuyuları, eğitim merkezleri, yetimhane binaları ve birçok projenin temeli kurban ziyaretlerinde atılacak" dedi.

Tekbaş, kurban bağışlamak isteyen hayırseverlere de çağrıda bulundu

(CK-SD-Y)



16.08.2017 20:13:08 TSI

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