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Üniversite öğrencilerine broşürlü uyarı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 21:47
Üniversite öğrencilerine broşürlü uyarı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polis, üniversiteye kayıt yaptıracak öğrencilerinin velilerine terör ve zararlı alışkanlıklara karşı uyarı broşürü dağıtacak.
Gaziantep İl Emniyet müdürlüğü ekiplerince tarafından Gaziantep Üniversitesini kazanan ve kayıt için gelecek öğrencilere, terör örgütleri ve zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgi ve uyarıların yer aldığı broşür dağıtılacak. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilere dağıtılmak üzere 6 bin adet broşür basıldığı vurgulanarak, "2017 yılı içerisinde Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı sonucu, Gaziantep Üniversitesini kazanan ve kayıt yaptırmak üzere ilimize gelen öğrencilerin zararlı alışkanlık ve oluşumlar hakkında bilgilendirilmeleri, bu oluşumların öğrencilere yönelik propagandalarını etkisiz hale getirilmesi, öğrenci gençliğimiz içerisinde elaman kazanımlarının engellenmesi, öğrencilere ve velilerine kayıtlar esnasında yardımcı olunması amacıyla "El Ele Güvenli Geleceğe" isimli proje hazırlandı. Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı içerisinde kurulan öğrenci kayıt bürosu önünde, 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında sabah saat 09.00'dan itibaren öğrenci stantları açılarak, kayıt için gelecek yaklaşık 6 bin öğrenci ve velilerine el ilanı dağıtılarak bilgilendirilmesi hedeflenmektedir" denildi.
(SD-Y)

16.08.2017 21:50:20 TSI
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