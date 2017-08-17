YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ETÜ akademisyenlerinin iki projesi Tübitak tarafından ödüle layık görüldü

ETÜ akademisyenlerinin iki projesi Tübitak tarafından ödüle layık görüldü



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hikmet Küçük ve Yrd. Doç. Dr. Eyüphan Manay'ın projeleri TÜBİTAK İnceleme Komisyonu'nca kabul edilerek Destekleme Ödülü'ne layık görüldü.

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Küçük'ün "Şekil Hafızalı Alaşımlar ile Katı Yağlayıcıların Kombinasyonu" başlıklı projesi ile Yrd. Doç. Dr. Eyüphan Manay'ın"Mikrokanallı Isı Alıcılarda Yüzey Pürüzlülüğünün Akış Kaynama Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi" başlıklı projeleri TÜBİTAK tarafından incelenerek geliştirilme ve gerçekleştirilme sürecinde destekleme ödülüne hak kazandı.

Her iki projede de projelerin gerçekleştirilmesi için TÜBİTAK tarafından proje bedellerinin yüzde 30'u kadar üniversitemize maddi olanak sağlanacak. Ayrıca yine TÜBİTAK tarafından sağlanacak burs ile her iki projenin gerçekleşme ve uygulama aşamalarında ikişer Yüksek lisans öğrencisi üniversite bünyesinde çalıştırılacak.

(ERZ-AT-Y)



17.08.2017 09:23:19 TSI

NNNN

