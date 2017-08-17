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TARSİM yenilenen yüzü ile yayında



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) web sitesi www.tarsim.gov.tr yenilendi. Yeni web sitesiyle, ziyaretçilere, içerik, tasarım ve kullanım kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.

TARSİM, gelişen teknolojik şartlara uyum sağlamak, iş ortaklarına ve üreticilere daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla web sitesini yeniledi. Ziyaretçiler, görselliğin ve soft renklerin ön plana çıktığı yeni web sitesinin dinamik içerik yönetimine sahip olması sayesinde, kurum ve sunulan hizmetlere ilişkin en güncel haberleri ve gelişmeleri anında takip edebiliyor, sorgulamalar yapabiliyor. Web sitesi, sosyal medya hesapları ile dijital eğitim platformu TARSİM Akademi entegrasyonuyla da interaktif bir kimliğe sahip.

(MB-Y)



17.08.2017 09:23:29 TSI

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