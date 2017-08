YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hayallerini maketlere taşıyor

UŞAK (İHA) - Uşak'ta yaşayan 71 yaşındaki emekli Uğur Kavcı, hayatında hiç uçağa binmemesine rağmen yaptığı motorlu maket uçaklar ve diğer objeler görenleri şaşkına çeviriyor.

Sadece maket uçak yapmakla kalmayıp maketten değirmenler, dönme dolaplar, su şelalesi, dünya haritası, gemi, ışıklı kabaktan yapma lambalar ve daha birçok ürün araç ve gereçlerin maketlerini yapan Kavcı, üniversite öğrencilerin ve çocukların ilgi odağı haline gelmiş durumda. Emekli olduktan sonra yaklaşık 15 senedir maket uçak ve çeşitli ürünler yaptığını anlatan Kavcı, çocuklara maket eğitimi vermek için hazır olduğunu ancak kendisine gereken imkânların verilmediğini dile getirdi. Herhangi bir ticari amacının olmadığını anlatan Kavcı, " Benim herhangi bir ticari amacım yok. Tek istediğim bu işlere eğilimi olan çocuklarımıza bu maket eğitimi vermek. Ancak bana herhangi bir kurum ya da kuruluştan destek verilmedi. Her şeyi kendi imkânlarımla yapıyorum. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımdan destek bekliyorum. Dükkânıma gelsinler neler yaptığımı görsünler. Ben yetenekli çocuklarımıza bu konuda elimden geldiği kadar yardımcı olmak istiyorum. Üreten bir gençliğin olmasını arzu ediyorum" dedi.

Uğur Kavcı Kalorifer tesisatçılığından emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı maketten oyuncaklar ve çeşitli ürünleri açtığı küçük dükkânda sergileyerek birçok kişinin beğenisini kazanmış olmasına rağmen umduğu ilgi ve alakayı bulamamaktan dert yanıyor. Özellikle kentin ileri gelen kurumlarından hiçbir destek görmediğine vurgu yapan Kavcı, her gün çeşitli ürünler yaptığına fakat bu ürünlerin sadece dükkânın raflarını süslediğini dile getirdi. Çocuklara ve gençlere ön ayak olmak istediğini anlatan Kavcı; " Bendeki bu maketten ürünler yapma hobisi askerden geldikten sonra başladı fakat farklı bir sektöre girdim. Uzun yıllar kalorifer tesisatçılığı yaptım. Emekli olduktan sonra yaklaşık 15 yıldır bu maket işiyle hobi olarak uğraşıyorum. Benim bu işte herhangi bir ticari amacım yok. Her gün farklı ürünler yapıyorum. İstiyorum ki ilimizin ileri gelenleri bu yapılan ürünleri çocuklarımıza gençlerimize tanıtsın ilgi ve alakalı olan çocuklarımıza ben de ön ayak olup üreten gençlerimiz olsun istiyorum" şeklinde konuştu.

