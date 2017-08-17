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Yeni evlenen çiftlere "Muhteşem Başlangıç" kitabı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi, yeni evlenen çiftlere özel bir albüm kitap hazırladı. Nikah törenlerinde çiftlere hediye edilecek olan albümün içeriğinde ilk tanışmadan söz, nişan törenlerine düğün hazırlıklarından balayının unutulmaz anlarına kadar evlilik sürecinin aşamaları ile ilgili eğlenceli sayfalar bulunuyor. Çiftler, evlilik sürecinde yaşadıkları unutulmaz anları bu albümde fotoğrafları ve hikayeleri ile birlikte ölümsüzleştirebilecekler.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Muhteşem Başlangıç" adını taşıyan albüm kitabın ilk sayfasında hayatlarını birleştirerek yeni bir yuva kuran çiftlere bir mektup yazarak iyi dileklerini paylaştı. Eşkinat, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Hayatınızın en önemli dönüm noktalarından birini yaşıyorsunuz. Biraz heyecanlı, bolca koşturmacalı belki biraz da stresli günlerin sonunda nihayet evlendiniz. Nikahınızın kıyılmasına kadar yaşadıklarınızı gözünüzde canlandırdığınızda ne kadar eşsiz günler geçirdiğinizi daha iyi anlayacaksınız. Tanıştığınız günden beri birçok olağanüstü gün, birçok olağanüstü olay yaşadınız. Sözlenmeniz, nişanlanmanız, evlilik hazırlıklarınız ve nihayet düğününüz için yaptığınız hazırlıklarla muhteşem bir başlangıca adım adım yaklaştınız. Bugün de o muhteşem başlangıcın en önemli noktasındasınız. Tüm bu yaşadığınız unutulmaz anıları ölümsüzleştirmeniz, tekrar hatırlamanız ve çocuklarınıza güzel bir manevi miras bırakmanız için hazırlanan bu albüm kitabı sizlere sunarak mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Başlangıcı gibi muhteşem bir evliliğiniz ve hayatınız olması dileklerimle."

(HLD-MEF-Y)



17.08.2017 09:30:57 TSI

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