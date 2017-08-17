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Vali Yıldırım Malazgirt'te



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt ilçesini ziyaret ederek, 26 Ağustos Zafer Bayramı etkilikleri için yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Aziz Yıldırım, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve protokol üyeleri tarafından Malazgirt Öğretmenevi önünde karşılandı. Öğretmenevinin konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt ilçesine geleceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçemize gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Hepinizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız 26 Ağustos Zafer Bayramı etkiliklerine katılmak için ilçemize gelecek. Etkinliklerimiz tabi ki 1071 tarihini esas alıyor. O günkü hayat tarzları, o günkü aktiviteleri baz alıyor. Bu etkinliklerimizin içinde ata binmeler, ok atmalar var. Han çadırlarımız olacak. Vatandaşlarımızın gerek alışveriş yapabilecekleri gerekse yemek yiyebileceği yerler olacak. Gösterilerimiz olacaktır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da içinde olacağı çok güzel bir 26 Ağustos Zafer Bayramı şenlikleri olacak. Tüm Malazgirt halklarına buradan sonsuz sevgilerimi sunarım" dedi.

Toplantıya Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Jandarma Alay Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Melih Doğruel, mahalle ve köy muhtarları, kanat önderleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve kurum amirleri katıldı.

(VE-MSA-Y)



17.08.2017 10:14:41 TSI

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