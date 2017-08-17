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Pazaryeri'nde kaldırım çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ekipleri tarafından kaldırımlar hızla yenileniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın , "İlçemizin Bursa istikametindeki batı girişini değiştirmeye güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yolun her iki tarafında kaldırım çalışmasını bitirdik. Yağmur ve kar yağışında akan suyun yolda kalmaması için yağmur suyu çalışması yaptık, ızgara çalışması yapıyoruz. Bundan sonra asfalt alt malzemesi dökerek daha sonra genişleyen alana sıcak asfalt çalışması yapacağız. Bordürleri boyayarak batı girişimizi ilçemize yakışır hale getireceğiz" dedi.

(DA-AS-Y)



17.08.2017 10:14:44 TSI

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