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Kırık dişler kaderiniz olmasın

17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:25
Kırık dişler kaderiniz olmasın
Kırık dişler kaderiniz olmasın

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Bonding Adeziv sistem dişin üzerine tek seansta bazı malzemeler uygulayarak dişin şeklini değiştirme işlemi olduğunu belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, kırık dişlerin bonding uygulaması ile tedavi edileceğini söyledi.
Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu,"Bonding uygulaması sıklıkla diş aralıklarını kapatmakta kullanılır. Bir kaç dişin yada bir dişin aralıklarının kapatılmasında çok başarılı bir yöntemdir. Bonding, genç yaştaki insanlarda bir travmayla veya düşme etkisi ile dişi kırıldığı zaman o kişiye porselen diş yapılamadığı zaman kullanılır. Dişin yarısının kırık olduğu durumlarda bile bonding başarılı olur. Kırık diş üzerine tekrar yeni diş yapmak tek seansta yaklaşık diş başına yarım saatlik bir süre içerisinde uygulanabilir" dedi.
Bondingin en güzel yanının minimal invaziv bir uygulama olduğun ifade eden Dr. Kışlaoğlu, "Yani, dişe hiç zarar vermeden dişe malzemeyi yapıştırarak yapılan bir yöntemdir. Çoğu durumda dişin sadece arasına veya dişin kırılan kısmına yapılan bir yöntemdir. Bu sebeple bonding tamamen dişi koruyucu bir uygulamadır. Bonding uygulama, estetik diş hekimliğinde yapılan güzel, kolay ve kısa sürede yapılan bir tekniktir" ifadelerini kaydetti.
"Bonding, ağrılı bir işlem değil"
Kişinin dişi kırıldığı zaman herhangi bir anestezi yapılmadan ilave yapılabildiğini kaydeden Dr. Kışlaoğlu, "Dişlerin arası kapatılabilir ancak çoğu durumda hekim ve hasta rahat etsin diye çünkü, bonding uygulaması teknik hassasiyet gerektirir. Ufak tefek lokal anestezi yapılabilir. Local anestezi sadece o bölgeyi uyuşturur. Bu uyuşukluk aşağı yukarı bir saat kadar sürer bu sayede hekim ve hasta çok daha rahat çalışır hale gelir. Çünkü hassas olduğu için bu işlem yani kişi sürekli başını oynatırsa, sürekli acite korku halinde olursa canı acıyacak diye o zaman kimse rahat edemez ve ortaya güzel bir iş çıkmaz o yüzden böyle uygulamalarda ufak tefek uyuşturma işlemi yapılabilir" açıklamalarında bulundu.
(ERZ-AA-Y)

17.08.2017 10:28:06 TSI
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