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Haliliye geri dönüşüm ile israfı önlüyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:36
Haliliye geri dönüşüm ile israfı önlüyor
Haliliye geri dönüşüm ile israfı önlüyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede bank, piknik masaları ve sallamalı çöp kutularının bakım ve onarımları yapılarak yeniden kazanımları sağlanıyor.
Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park, bahçe, cami avlusu ve okul gibi alanlarda kullanılan bank, piknik masaları ve sallamalı çöp kovaları bakım, onarım ve geri dönüşümlerini sağlıyor. Ayrıca atölyede bank ve piknik masası üretimi de yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobilya atölyesinde eski banklarda zımparalama, boya ve cila, onarım ve direnç arttırımı gibi işlemler yapılıyor. Dönüşümü sağlanan banklar sayesinde zaman ve kamu bütçesine de katkı sunuluyor. Parklarda ve kamu alanlarında daha önceden kullanılan ve hasar gören banklar sökülerek atölyeye getiriliyor. Atölyede ahşapları sökülen bank ve piknik masaları bir dizi yenileme çalışmasına tabi tutuluyor. Zımpara ve boyama işlemlerinin ardından banklar hazır hale getiriliyor. Hasar gören sallamalı çöp kovaları da atölyede bir dizi yenileme çalışmasının ardından kullanıma hazır hale getiriliyor. Ayrıca atölyede bank ve piknik masası üretimi de yapılıyor.
Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, binlerce piknik masası, bank, engelli piknik masası, sallamalı çöp kovasının üretimini ve onarımını sağladı. Haliliye Belediyesi bu yolla dışa bağımlılığı azaltarak tüm malzeme ve eksiklikleri kendi bünyesinde yapıyor. Merkez ve kırsalda yapılan park, bahçe, mesire ve piknik alanlarında, kamu alanlarında kullanılmak üzere oturma bankları, masalar ve sallamalı çöp kovaları hazır hale getiriliyor.
(AK-SD-Y)

17.08.2017 10:38:54 TSI
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