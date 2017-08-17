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Melikgazi Belediyespor Basketbol Takımı Yerel Lig'de



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyespor Basketbol takımı 2017-2018 sezonunda yerel ligde mücadele edecek.

Melikgazi Belediyespor Basketbol takımı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezonda çok koşan, mücadele eden ve başarıya odaklı gençlerden kurulu bir takımla yerel ligde mücadele edecek.Ligin başlama tarihi ve fikstürü ileri bir tarihte açıklanacak.

Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk "Basketbol takımımız yeni sezon hazırlıklarına başladı.Bu sezon yerel ligde mücadele etmeye karar verdik ve gençlerden kurulu bir takım oluşturduk. Bu sezonda takımımızı uzun yıllardır takımımızın baş antrenörü olan Nihat Kahraman çalıştıracak.Amacımız gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak.Kayseri basketbolunu Türkiye'de daha üst seviyelere çıkartmak ve Türk sporuna yeni yetenekler yetiştirmek.Melikgazi Belediyespor her zaman başarıyı kovalayan bir takım olmuştur.Yerel ligde de olsak iyi mücadele edeceğiz, basketbolseverlere seyir zevki yüksek maçlar izlettirmeye çalışacağız."dedi.

(AÖ-Y)



17.08.2017 10:48:32 TSI

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