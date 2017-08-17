YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit Belediyesi'ne 8 ayda 21 bin talep

İzmit Belediyesi'ne 8 ayda 21 bin talep



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Yaklaşık 8 ayda 21 bine yakın kişi İzmit Belediyesi'nden çeşitli taleplerde bulundu.

İzmit Belediyesi'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yılbaşından bugüne kadar 20 bin 780 kişi İzmit Belediyesi'ni aradı. Binlerce vatandaş istek ve şikayetlerini müdürlüğün Süper Hizmet Masasına telefonla, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden, bizzat başvurarak ve Hizmet Kapınızda ekibinin mahallerdeki ziyaretleri sırasında ilettiler.

Vatandaşlardan Süper Hizmet Masasına gelen istek ve şikayetlerin anında ilgili müdürlüklere aktarıldığını söyleyen yetkililer, "Vatandaşlar en çok Park Bahçeler, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü'nü ilgilendiren istek ve şikayetlerini dile getirmektedir. Ot biçme, sokak köpekleri, çevre temizliği gibi konulardaki istek ve şikayetler anında değerlendirilerek vatandaşlara da durum hakkında bilgi verilmektedir. Gelen talepler en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır" dediler.

İlgililer, vatandaşların istek ve talepleri arasında diğer kamu kurum ve kuruluşları ilgilendirenlerin de olduğunu ifade ederek, "Belediyemizi ilgilendirmeyen istek ve şikayetlere de duyarsız kalmayarak ilgili kurumlarla iletişime geçilerek takibi yapılmaktadır" şeklinde konuştular.

(MG-RFK-Y)



17.08.2017 10:55:26 TSI

NNNN

