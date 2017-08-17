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Rektör Akgül'den Diyanet İşleri Başkanına ziyaret



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Diyanet İşleri Başkan Vekili Dr. Ekrem Keleş'i makamında ziyaret etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin mevcut altyapısı, eğitim-öğretim, İslami İlimler Fakültesi ve üniversite camisi hakkında Dr. Ekrem Keleş'e bilgi veren Rektör Akgül, 'her üniversite yerleşkesine bir cami' düşüncesi kapsamında Diyanet Vakfı tarafından yapımına başlanan üniversite camisinin inşaatı hakkında da ayrıntılı bilgi sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Dr. Ekrem Keleş de, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üniversite camilerini önemsediklerini ve yapımlarını desteklerini belirterek inşaatı devam eden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi camisine de gereken desteği vereceklerini söyledi.

Ziyaret, Diyanet İşleri Başkan Vekili Dr. Ekrem Keleş'in Rektör Akgül'e Kuran-ı Kerim hediye etmesiyle sona erdi.

(MD-AH-Y)



17.08.2017 10:57:47 TSI

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