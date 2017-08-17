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ASKİ kırsalda projeler üretmeye devam ediyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:00
ASKİ kırsalda projeler üretmeye devam ediyor
ASKİ kırsalda projeler üretmeye devam ediyor

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - ASKİ şehir merkezinde ve kırsalda yatırımlarına devam ediyor. Tufanbeyli ilçesi Evci mevkiinde kapalı sistem sulama pojesi çalışmaları başladı.
ASKİ ekipleri, Tufanbeyli ilçesinin Evci mevkiinde yaşayan vatandaşların tarımsal ve hayvansal sulamada rahatça su kullanımını sağlamak için kolları sıvadı.
Evci Göleti kapalı sistem sulama projesi ile bölge halkının hem hayvansal sulama sorunu ortadan kalkacak hem de 3 bin dönüm tarım arazisi suya kavuşacak. 12 kilometrelik projeye 10 gün önce başlayan ASKİ ekipleri yılsonuna kadar projeyi tamamlamayı planlıyor. Ayrıca yine aynı bölgede yer alan Karsavuran Projesi de tamamlanarak hayata geçirildi.
Proje hakkında konuşan ve yapılan hizmetleri değerlendiren Evci Muhtarı Ali Konuralp, "eksiklerimizi dilekçeyle Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'ye bildirdik, Hüseyin Sözlü başkanımızdan da rica ettik. Cemevimiz başta olmak üzere kapalı sistem sulama projemiz ve eksiklerimiz sırasıyla gideriliyor. Yine bazı sorunlarımızı da ilettik ve sözünü aldık. Emeği geçenlere, en başta Hüseyin Sözlü başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.
Yıllar önce elektrik, yol ve suyun olmadığını ifade eden vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin hizmetleriyle tarım ve hayvancılığında gelişeceğini belirttiler.
ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu ise "sorumluluğumuzun bilincinde olarak çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü ve bizler asla siyaset, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın insan odaklı hizmet üretiyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesiyle koordineli bir şekilde hem şehir merkezinde hem de kırsalda dev eserleri vatandaşlarımıza ve ülkemize kazandırmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
(ELF-Y)

17.08.2017 11:03:13 TSI
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