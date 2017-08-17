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Turizme 10 günlük tatil dopingi



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılması, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Güney Ege bölgesinde turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Her yıl binlerce turistin geldiği Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Güney Ege bölgesinde, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılmasını turizmciler sevinçle karşıladı.

Tatilin uzatılması ile rezervasyonlarda artış yaşanırken, doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaşması bekleniyor.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, bayramın 10 güne uzatılmasının bölge turizminde doping etkisi yapacağını söyledi.

Şeker bayramındaki tatilin kısa olması nedeni ile turizmcilerin beklentilerini karşılamadığını hatırlatan Okutur, "Kurban bayramı tatilinin ise hafta sonu ile birleştirilerek 10 güne çıkartılması turizmcilerin yanı sıra Türk halkı içinde büyük bir fırsat oldu" diye konuştu.

- "Ekonomi canlanacak"

Otel fiyatlarının çok uygun olduğuna ve Türk halkının ülkesini gezmeye, tanımaya başladığına dikkat çeken DOKTOB Başkanı Okutur, "bu çok sevindirici, çünkü bizim öncelikle ülkemizi gezmemiz, tanımamız lazım. Türkiye, dünya üzerinde tarihi, turistik ve tarımsal değerlere sahip nadide bir ülke, Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini gördükten sonra dış geziler yapmalıyız diye düşünüyorum. 10 günlük tatil ekonomiyi canlandıracaktır, sevindirici bir durum" dedi.

Bakanlar kurulu kararının sektöre olumlu yansıyacağını dile getiren Okutur, rezervasyonlarda artış olacağını ve otellerin kısa sürede doluluk oranına ulaşacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

(CC-MB-Y)



17.08.2017 11:06:23 TSI

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