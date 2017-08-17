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Yılmaz: "Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın"

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:19
Yılmaz: "Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın"
Yılmaz: "Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Marmara depreminden 16 milyona yakın vatandaşın etkilendiğini hatırlatarak, "Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 1999 yılında meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan Marmara depremi ile ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Yılmaz açıklamasında, "17 Ağustos 1999 gecesi Gölcük'te meydana gelen deprem tüm yurdu yasa boğmuştu. Binlerce vatandaşımız bu büyük afette hayatını kaybetti. Yine binlerce ev kullanılamaz hale geldi. 200 binin üzerinde vatandaşımız evsiz kalmıştı. Gölcük depreminin üzerinden tam 18 yıl geçti. Ama acısı hala ilk gün ki gibi içimizde yaşıyor. Gencecik yavrularımızı, hatta bebeklerimizi kaybettik. Afet bölgesinde zarar o kadar büyüktü ki, dünyada ekonomik kayıp oluşturan en büyük depremlerden birisi olarak tarihe geçti. Ülkemiz ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşadı. Gölcük depremi İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve İstanbul'da yaşayan 16 milyona yakın vatandaşımızı etkilemişti. Ben o kara gecede hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Rabbim bir daha böyle bir şey yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.
(SAM-SLH-Y)

17.08.2017 11:21:33 TSI
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