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Başkan Karaçanta, işçilerle kahvaltı yaptı



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İstasyon Mahallesi'nde yürütülen kaldırım çalışmalarında çalışan işçilerle birlikte cadde üzerinde oturarak kahvaltı yaptı, işçilerin semaver çayından içti.

Kars Belediye Başkanlığı'nca yürütülen kaldırım ve yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Murtaza Karaçanta, İstasyon Mahallesi yapımı devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde görerek, Fen İşleri Müdürü Murat Bilgir'den bilgiler aldı.

Daha sonra kaldırım çalışmalarını yürüten işçilerin yanına gelen Karaçanta, burada işçilerle birlikte kahvaltı yaptı, işçilerin semaverde demlediği çaydan içti. Bir süre işçilerle sohbet eden Karaçanta, çalışırken yakılan semaverde içilen çayının tadının bir başka güzel olduğunu belirtti. İşçilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Karaçanta, Kars'ta bir çok noktada aynı anda kaldırım ve yol çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Karaçanta, "Sabrın sonunu selamettir anlayışıyla yaklaşmamız lazım olaya, çünkü yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlar birkaç gün sıkıntı yaşayacak. Ama bundan sonraki süreçte daha düzenli, daha düzgün bir yolda, daha düzgün bir kaldırımda yürümemiz sağlanacak. Bugün itibariyle 6 mahallede aralıksız ekiplerimiz çalışmaktadır. Harıl harıl ekiplerimiz çalışmaktadır. Allah nasip ederse yakın zamanda şehirde girmeyeceğimiz sokak kalmayacağı gibi hemşehrilerimiz, bütün sokaklarda, bütün caddelerimizde rahat gezebilecekleri ortamla karşı karşıya kalacaklar" dedi.

Kars Belediye Başkanlığı'nca 6 mahalle de aynı anda kaldırım ve yol çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar ise vatandaşları memnun ediyor. Belediye tarafından yapılan yol ve kaldırım çalışmaların kışa kadar tamamlanması hedefleniyor.

(IÇ-Y)



17.08.2017 11:31:45 TSI

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