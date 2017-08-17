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Demirci'de ulaşım zirvesi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda dönüşüm çalışmalarını sürdürürken konuyla ilgili yetkili isimleri de bilgilendiriyor.

Manisa genelinde kaliteli ve konforlu ulaşım için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda dönüşüm hamlesini genişleterek sürdürüyor. Demirci ilçesinde toplu taşımada dönüşüm ve ulaştırma konusu masaya yatırıldı. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, UKOME Şube Müdürü Hüseyin Üstün, Toplu Taşıma Şube Müdürü Himmet Güneş, Toplu Taşıma Planlama Sorumlusu Kemal Kozakoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, Demirci Şoförler Odası Başkanı İrfan Aksu, Halıkent Otobüs İşletmesi Başkanı Ahmet Barutçu katıldı. Şoför esnafı ve konuyla ilgili yetkililer, akıllarındaki tüm sorulara yanıt buldu. Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde başlatılan Ulaşımda Dönüşüm Projesi ile konforlu ve modern ulaşım çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

(SC-Y)



17.08.2017 11:32:48 TSI

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