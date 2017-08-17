ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehirin eğitime olan desteği sürüyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:35
Büyükşehirin eğitime olan desteği sürüyor
Büyükşehirin eğitime olan desteği sürüyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Köprübaşı'nda Avukat Özcan Akçiçek Parkı içerisinde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yenilemesini gerçekleştirdiği ve Köprübaşı'nda sosyal alan ihtiyacının karşılanmasına büyük önem taşıyan Avukat Özcan Akçiçek Parkı içerisinde bulunan Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Köprübaşılı çocukların farklı branşlarda eğitim almasını sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Köprübaşı ziyaretinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ne de giderek orada eğitim alan öğrenciler ile bir araya geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, İtfaiye Şube Müdürü Mehmet Kaleli, Mezarlıklar Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yılmaz Usta ve Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem eşlik etti.
Genç, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Doyhan Döndü Çetinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Mental Aritmetik, Türkçe ve İngilizce sınıflarında eğitim gören çocukları da ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, öğrencilerle de sohbet etti.
(SC-Y)

17.08.2017 11:38:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeni yollar ulaşımı kolaylaştırdı
YEREL

YENİ YOLLAR ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRDI
Bir köprüyle 6 mahalle birbirine bağlandı
YEREL

BİR KÖPRÜYLE 6 MAHALLE BİRBİRİNE BAĞLANDI
Muradiye'deki hummalı çalışmalar sürüyor
YEREL

MURADİYE'DEKİ HUMMALI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Demirci'de ulaşım zirvesi
YEREL

DEMİRCİ'DE ULAŞIM ZİRVESİ
Turgutlu'da can ve mal kayıplarının önüne geçilecek
YEREL

TURGUTLU'DA CAN VE MAL KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
Sümerpark hızla ilerliyor
YEREL

SÜMERPARK HIZLA İLERLİYOR
Sigarayı bıraktırmaya yardımcı aromaterapik formül
YEREL

SİGARAYI BIRAKTIRMAYA YARDIMCI AROMATERAPİK FORMÜL
Manisa'da 670 itfaiye personeli hizmete hazır
YEREL

MANİSA'DA 670 İTFAİYE PERSONELİ HİZMETE HAZIR
Salihli Belediyespor sezonu kurban keserek açtı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR SEZONU KURBAN KESEREK AÇTI
Muradiye'nin atık su sorununu çözecek proje
YEREL

MURADİYE'NİN ATIK SU SORUNUNU ÇÖZECEK PROJE
Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner:
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN MANİSA ŞUBE BAŞKANI MESUT ÖNER:
Başkan Çelik'ten &quot;Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'ına verin&quot; çağrısı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK'TEN "KURBAN VEKALETİNİZİ TÜRK KIZILAY'INA VERİN" ÇAĞRISI
Yunusemre Belediyesi'nin acı günü
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ'NİN ACI GÜNÜ
Demirci'de 3 içme suyu deposuna bakım
YEREL

DEMİRCİ'DE 3 İÇME SUYU DEPOSUNA BAKIM
Akhisar halinde inceleme
YEREL

AKHİSAR HALİNDE İNCELEME
Hentbol takımı sezon hazırlıklarına başladı
YEREL

HENTBOL TAKIMI SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Ölen Öğretmenin adı parkta yaşayacak
YEREL

ÖLEN ÖĞRETMENİN ADI PARKTA YAŞAYACAK
Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Başkan Şirin'den eski belediye binasında inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN ESKİ BELEDİYE BİNASINDA İNCELEME
Firma temsilcilerine Gürle OSB Kent Projesi anlatıldı
YEREL

FİRMA TEMSİLCİLERİNE GÜRLE OSB KENT PROJESİ ANLATILDI
Başkan Şirin'den Fatih Caddesi'nde inceleme
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN FATİH CADDESİ'NDE İNCELEME
Üzüm üreticisine 'Erken hasat' uyarısı
YEREL

ÜZÜM ÜRETİCİSİNE 'ERKEN HASAT' UYARISI
Salihli'nin sultanları sıkı çalışıyor
YEREL

SALİHLİ'NİN SULTANLARI SIKI ÇALIŞIYOR
Gıda Bankası ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL

GIDA BANKASI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA