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Büyükşehirin eğitime olan desteği sürüyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Köprübaşı'nda Avukat Özcan Akçiçek Parkı içerisinde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yenilemesini gerçekleştirdiği ve Köprübaşı'nda sosyal alan ihtiyacının karşılanmasına büyük önem taşıyan Avukat Özcan Akçiçek Parkı içerisinde bulunan Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Köprübaşılı çocukların farklı branşlarda eğitim almasını sağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Köprübaşı ziyaretinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ne de giderek orada eğitim alan öğrenciler ile bir araya geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'e Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, İtfaiye Şube Müdürü Mehmet Kaleli, Mezarlıklar Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yılmaz Usta ve Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem eşlik etti.

Genç, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi Sorumlusu Doyhan Döndü Çetinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Mental Aritmetik, Türkçe ve İngilizce sınıflarında eğitim gören çocukları da ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, öğrencilerle de sohbet etti.

(SC-Y)



17.08.2017 11:38:11 TSI

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