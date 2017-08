YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karaman Şehir Stadyumu Projesi'nde çalışmalar başladı

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü bir projeyle Kırbağı mevkisine yapılacak olan Karaman Şehir Stadyum Projesi'nde çalışmalar başladı.

Sahip olduğu modern görünümü ve fonksiyonları ile Karaman'ın çehresini değiştirecek dev projelerden birisi olan şehir stadyumunda yapım çalışmaları başladı. Karaman Şehir Stadyumu Projesi'nin bu yıl Türkiye'de ihalesi yapılan ve yapımına başlanan ilk stadyum projesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan,"Son yıllarda belediyemizin yatırım ve hizmetleri ve diğer kamu yatırımları ile adeta şantiye alanına dönen Karamanımızda çok önemli bir proje daha hayata geçiyor. Yeni Şehir Stadyumu Projesi, yaklaşık 100 Milyonluk bir yatırım. 57 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan stadyum içerisinde futbol sahasının yanı sıra, bireysel sporların yapılabileceği salonlar, antrenman sahaları, alış-veriş merkezleri, toplantı ve seminerlerin yapılabileceği salonlar bulunacak. Arsası belediyemiz tarafından tahsis edilen, Türkiye'de modern stadyumlar arasına girecek bir spor kompleksini Karaman'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza, değerli milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve Karaman halkı adına teşekkür ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi Karamanımız her şeyin en iyisine layık. Şehrimizin her alanda büyümesi ve gelişmesi için durmadan bıkmadan azim ve kararlılıkla çalışmaya hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yeni Şehir Stadyumu Karamanımıza hayırlı olsun" dedi.

