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Rektör Karabulut: "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yüzde 82 doluluk oranına ulaştı"



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut kentte faaliyet gösteren basın mensupları ile bir araya geldi.

Üniversite Konukevinde gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Rektör Karabulut, önümüzdeki süreçte üniversiteye 3 yeni fakülte yapacaklarını söyledi. İslami İlimler Fakültesine ilk defa dekan aradıklarını dile getiren Rektör Karabulut "Eczacılık, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ve İslami ve İdari Bilimler Fakültelerine yeni dekan arkadaşlarımızı atadık. Üniversitemizde 6 tane yüksekokulumuz bulunuyor. Ama üniversitemizde turizm otelciliği tercihi düşüyor" dedi.

Üniversite bünyesinde Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduklarını vurgulayan Rektör Karabulut "Bunun üniversiteye büyük katkılar sunacağını düşünüyoruz. 2 bin yılından sonra kurulan üniversitelerin yüzde 80' inden daha iyiyiz. Güzel bir kampüsümüz var. Biz kendimizi vakıf destekli bir üniversite olarak tanıtıyoruz. İbrahim Çeçen Bey'in cok katkısı oldu kendilerine teşekkür ederim. Eğitim uzun vadeli bir iştir. Dogubayazıt'taki kampüsümüz üzerinde planlarımız var, daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız. 15 Temmuz surecinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin büyük bir zarar gördüğünü hatırlatan Karabulut, "15 Temmuz sonrasında en fazla zarar gören doğu üniversiteleri oldu. Birçok akademisyen bati illerinde bulunan üniversiteler tarafından buralardan götürüldü" ifadelerini kullandı.

Üniversite kontenjanlarının dolma aşamasına geldiğini ve bu durumun memnuniyet verici bir durum olduğunu aktaran Rektör Karabulut, "3 bin 125 kontenjanlarmızı YÖK'e sunduk kabul ettiler. Bin 810 Lisans, bin 315 Önlisans öğrencisi bu yıl üniversitemizi tercih etti. Toplam yerleşen öğrencilerimizin oranı yüzde 82 oranında ve bu çok iyi bir orandır. Ön lisans yüzde 74, Lisans yüzde 88 oldu. Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi yüzde 100'lük orana ulaştı" şeklinde konuştu.

(AS-AT-Y)



17.08.2017 11:44:36 TSI

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