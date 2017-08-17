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Kütahya'nın sokaklarına ıhlamur



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi arasında ağaçlandırma protokolü imzalandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediye Başkanlığı işbirliğinde Kütahya il merkezindeki caddelerin refüj alanlarının ağaçlandırılmasına ait protokol, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım tarafından imzalandı.

Şehir içi ağaçlandırma protokolü çerçevesinde il merkezi içindeki Toki Yolu, Eskişehir Yolu, Dumlupınar Bulvarı ve Şair Şeyhi Bulvarında kalan refüj ve yol kenarındaki boş alanlara çınar ve ıhlamur fidanları dikilecek.

Protokol kapsamında Toki yolunda 2 km' lik bölüme 600 adet, Eskişehir yolunda 4 km'lik bölüme 900 adet olmak üzere toplam 1.500 adet boylu ve formlu çınar fidanları ile Şair Şeyhi Bulvarında 3,5 kilometrelik hatta bin adet, Dumlupınar Bulvarında 1,5 kilometrelik hatta 500 adet olmak üzere toplam bin 500 adet boylu ve formlu ıhlamur fidanları Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünce temin edilerek sonbahar dikim zamanında toprakla buluşturulacak.

Özellikle Kütahyalıların yeşilin korunmasında itinalı ve duyarlı davranmasını istediklerini söyleyen Bölge Müdürü Adnan Kayım, Kütahya il sınırında orman varlığının artırılması konusundaki çalışmalarının yanı sıra şehir içi ağaçlandırmalarında da çalışmalara katkı sağladıklarını belirterek imzalanan protokolün Kütahya için hayırlı olmasını temenni etti. (EFE)



17.08.2017 11:47:50 TSI

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