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Dişi kurbanda resmi veteriner onayı aranacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, dişi kurbanlıklarda müdürlüğe bağlı resmi veterinerden 'damızlık değeri yoktur ve gebe değildir' raporu alınmasının şart koşulduğunu belirtti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, müdürlük binasında il ve ilçe müdürlüklerinde görevli ve serbest veterinerlerle toplantı düzenledi. Toplantıda veteriner hekimlere kurban kesimlerinde nelere dikkat edecekleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

Toplantı sırasında açıklamalarda bulunan Sırrı Yılmaz, "Ülkemiz hayvancılığının gelişmesi ve damızlık hayvan varlığımızın korunabilmesi için uygulamaya koyulan '2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ' gereği ilimizde oluşturulan İl Hayvan Zabıtası Komisyonu Kararı ile gebe ve damızlık dişi hayvanların kurbanlık olarak satışı, kesimi ve hayvan pazarına girişine müsaade edilmemesi kararı verilmiştir. Bu tebliğ gereği olarak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan dişi hayvanlar için özel veteriner hekimlerden alınan gebe değil ve damızlık değeri yoktur ibareli raporların, il veya ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerin kontrolünün yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Resmi veteriner hekim onayı olmadan düzenlenecek raporların geçerliliği olmayacaktır" dedi.

(MT-SLH-Y)



17.08.2017 12:13:17 TSI

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