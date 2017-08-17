Kars'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta lastiği patlayan otomobil, şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Subatan istikametinden Kars istikametine seyir halindeki İ.Y. yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü İ.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan T.Y. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan T.Y. taburcu edilirken, İ.Y. ambulans ile Erzurum Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
(IÇ-AT-Y)
17.08.2017 14:55:23 TSI
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