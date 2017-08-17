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Silopi'de yerli incir satışları ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde köylüler, yetiştirdikleri incir ve üzüm gibi çeşitli ağaçların meyvelerini kent merkezinde satıyor.

Silopi'ye bağlı Görümlü beldesinde yetişen incir ve üzümlere kent merkezinde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 3'üncü Cadde ve 50'inci cadde üzerinde seyyar tabla üzerinde satış yapan köylüler gördükleri ilgiden oldukça memnunlar. Kilosu 5 TL'den satılan incirlerin şeker tadından olduğunu ifade eden seyyar satıcı Abdurrahman Bilen, kendi yetiştirdikleri meyveleri ilçe merkezinde satışa sunduklarını belirtti.

İncir satın alan Agit Göl, "kendi memleketimizin incir ve üzümünü, dışardan getirilen üzüm ve incirden daha güzel ve sağlıklı buluyorum. Burada yetişmiş üzüm ve inciri alıyoruz. Marketten alacağımıza köylerimizden getirilen meyveleri alıyoruz. Fiyatı çok uygun ve tatları çok lezzetlidir" dedi.

(AYZ-MP-Y)



17.08.2017 14:56:34 TSI

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