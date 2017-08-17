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Ali Okumuş: Yıllardır yapılmayan hizmetler 15 yılda yapıldı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, ilçedeki yol çalışmalarıyla ilgili kamuoyuna bilgiler verdi.

Terziler köyü 3.5 kilometre, Çalköy 7 kilometre onarım ve asfalt çalışması, Çakmak köyü 4 kilometre asfalt çalışmalarının bittiğini belirten okumuş, Çamdibi köyü yolu 3.5 kilometre onarım çalışmaları devam ediyor, 1. kat asfalt kaplaması yapılacak. Hükümetimiz özellikle köy yollarımıza çok önem veriyor. Yüz yıldır yapılan çalışmanın kat kat fazlası 15 yılda yapıldı. Aynı azimle Aslanapa ilçemizde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler'' diye konuştu.(YD-EFE)



17.08.2017 15:08:15 TSI

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