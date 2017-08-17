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Petshopcular arasındaki kopukluk, sektörü olumsuz etkiliyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:07
Petshopcular arasındaki kopukluk, sektörü olumsuz etkiliyor
Petshopcular arasındaki kopukluk, sektörü olumsuz etkiliyor
- Petshop işletmecisi Emre Kozan;
- "Pazarcıların bile derneği var, bizim yok"

(Fotoğraflı)

Selahattin Murathan Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Evcil hayvanlar konusunda en bilgili ve hassas şehirlerden biri olan Eskişehir'de, petshop işletmelerinin bir araya gelebileceği bir derneğin dahi olmaması sektörü olumsuz etkiliyor.
Evcil hayvan edinmenin hızla arttığı günümüzde, Eskişehir'deki petshop işletmeleri de yoğun bir şekilde mesai harcıyor. Yaklaşık 2,5 yıldır petshop işletmeciliği yapan Emre Kozan, evcil hayvan alım ve satımının bu kadar arttığı bir dönemde, bir derneklerinin dahi olmadığını vurgulayarak, bu durumun hem müşterileri hem de işletmecileri mağdur ettiğini ifade etti. Piyasadaki işletmeciler arasında bir kopukluk olduğunu aktaran Kozan, "Sadece Eskişehir'de değil, diğer şehirlerde de petshopcular arasında böyle bir derneğin olduğunu görmedim. Bu şaşırtıcı bir durum. Evcil hayvan konusunda ilginin bu kadar arttığı bir dönemde bizler arasındaki bu kopukluk üzücü. Bugün pazarcıların dahi bir odası var ancak bizim yok. İşletmeler arasında açıkçası bir bağ da yok" şeklinde konuştu.
Kurulacak olan bir derneğin sektörü pozitif olarak etkileyeceğine inandığını söyleyen Emre Kozan, açıklamasının sonunda evcil hayvan edinmek isteyen vatandaşlara da seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Hayvan edinmek isteyen vatandaşlarımız için, herhangi bir fiyat vermek yanlış olur. Gelip görmeleri gerekiyor. Cinsine göre yaşına göre değişebiliyor fiyatlarımız. Öte yandan bakım konusuna gelirken, tüm hayvanların bakımı zordur. Onları bir çocuk gibi görmeliyiz. Bunu göze alabiliyorsak hayvan sahibi olalım. Çünkü hayvanlar gerçekten çok değerli yaratıklar."
(MUR-Y)

17.08.2017 15:07:28 TSI
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