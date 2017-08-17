Heyelandan kapanan yol ulaşıma açıldı
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen heyelan yüzünden kapanan yol, belediye ekiplerince onarılarak ulaşıma açıldı.
Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, Kösebucağı Mahallesi ve Arpalık Mahallesi halkının mağduriyetini gidermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu yolda yaklaşık 7 ay önce heyelan meydana gelmiş ve yol ulaşıma kapanmıştı. Hem vatandaşlarımızın hem de Kösebucağı ve Arpalık Mahallesi muhtarlarımızın talebi üzerine bu yolu tamir ederek yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattık. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz 15 gün süren bir çalışma ile Kösebucağı Mahallesi Arpalık Mahallesi bağlantısını yeniden hizmete açtılar. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
(AA-SLH-Y)
17.08.2017 15:10:09 TSI
NNNN