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Başkan Gül: " Kemer Belediyesi sosyal belediyecilikte marka oldu"



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ANTALYA (İHA) - Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü makamında ziyaret eden CHP'li kadınlar, Gül'ü partiye katılımı için kutladılar. Heyet ayrıca, Kemer Belediyesi'nin Kemerli kadınlara yönelik düzenlediği Anıtkabir ve Çanakkale gezisi için kadınlar adına teşekkür ettiler.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Disiplin Kurulu üyesi Seyhan Gökerti, Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Mine Vural, Kurultay Delegesi Pamuk Değirmenci ve Kepez İlçe Delegesi Sıdıka Metelik, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü makamında ziyaret ettiler. CHP'li kadınlar, Başkan Gül'ü CHP'ye katılımından dolayı tebrik ettiler.

Ziyarette heyet adına konuşan Seyhan Gökerti, "Kadınlara verdiğiniz özel önemi takip ve takdir ediyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'e, Anneler Günü'nde de Çanakkale'ye kadınlara özel geziler düzenlediniz. Bunun için size kadınlar adına teşekkür ediyoruz. Birlikte yeni projeler üretebiliriz" dedi.

Kadınlarla birlikte Anıtkabir ve Çanakkale'ye yaptığı ziyaretlerden büyük bir onur duyduğunu kaydeden Başkan Mustafa Gül, "Kemer belediyemiz sosyal belediyecilikte bir marka haline geldi. Kadınlarımıza yönelik projelerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yeni gezilerimiz olacak" diye konuştu.

Ziyarette Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel de hazır bulundu.

(SM-



17.08.2017 15:25:54 TSI

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