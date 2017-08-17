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İkametten hırsızlık yapan 4 şahıstan biri yakalandı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir ikamette girerek hırsızlık yapan 4 yaşı küçük şahıstan 1'i yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesinde bulunan bir ikamete giren yaşı küçük 4 şahıs, ikamet içerisinde hırsızlık yaptığı esnada vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden 4 şahıstan 3'ü hızla kaçarak kayıplara karışırken M.Y., isimli bir şahıs ise yakalandı. Yakalanan şahıs, polis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek buradan alınan sağlık raporunun ardından polis merkezine götürüldü. M.Y'nin üst aramasında ikametten çalındığı öğrenilen 50 TL para ele geçirildi. Öte yandan polis ekipleri olay yerinden kaçan 3 şahsın da yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



17.08.2017 15:26:06 TSI

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