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Travma, ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alıyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:30
Travma, ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alıyor
Travma, ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alıyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurullah Günay, travmaya bağlı ölümlerin, ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer aldığını, ancak travmanın önlenebilir bir ölüm nedeni olduğunu söyledi.
Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurullah Günay, Travma kelimesinin genellikle mekanik bir etki ile bedende oluşan yaralanma anlamında kullanıldığını ifade ederek, "Kısaca yaralanma ile eş anlamda kullanılabilir. Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de en fazla trafik kazaları travmaya neden olmaktadır. Trafik kazaları dışında yüksekten düşme, ateşli silah ve delici kesici alet yaralanmaları, spor yaralanmaları, darp ya da yanık vakaları da travma olarak adlandırılmaktadır. Travmaya bağlı ölümler, ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer almaktadır. Bu gün için travmadan daha çok ölüme neden olan iki ana hastalık grubu kanser ve kalp-damar hastalıkları olarak bilinmektedir. En fazla ölüme yol açan bu üç önemli neden arasında yine günümüz şartlarında yüzde yüz önlenebilir olan ise sadece travmaya bağlı ölümlerdir. Başka bir ifade ile kanser ve kalp-damar hastalıklarını tam olarak önleme imkanımız bulunmazken, travmaya bağlı ölüm ve sakat kalmaları önlemek mümkündür" dedi.
Travmaya bağlı ölümleri engellemenin kolay olmadığının da altını çizen Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurullah Günay, "Bu ise söylendiği kadar kolay olmayıp, başta bu olguya inanmak ve toplum bilincini bu noktada artırmak ile olacaktır. Sonrasında ise trafik kurallarına uymak, araç bakımlarının önemini kavrayabilmek, yol ve benzeri alt yapı çalışmalarının geliştirilmesine önem vermek gibi tedbirler mutlaka yerine getirilmelidir. Ülkemizde son yıllarda travmanın önlenmesi konusunda önemli ve olumlu gelişmeler yaşanıyor olmakla birlikte, henüz, travmanın en önemli nedeni olan trafik kazalarını yeterince önleyebilmiş bir noktada değiliz" şeklinde konuştu.
Travma yaşanması durumunda yapılacaklar hakkında da bilgiler veren Günay, "Ciddi bir travma yaşandığında ise yapılacak tıbbi işlemler travmanın yaşandığı alandan başlayarak donanımlı bir travma merkezinde devam ettirilmelidir. Travma nedeni ile İlk 5-10 dakikada olay yerinde kaybedilen vakalar genellikle ağır kafa, göğüs boşluğu ve karın hasarı veya kalp ve büyük damar yaralanması geçiren hastalar olup, bu gün için bu grup vakaların tedavileri mümkün olamamaktadır. Öncelikli hedef, ilk 1 saat içerisinde ölüme neden olan yaralanmaların acil tedavisidir. Bu nedenle gerek ambulanslar gerekse de acil servis ve sonrası tıbbi personel ilk 1 saatte ölüme neden olan yaralanmaların acil tedavisi konusunda hassasiyet göstererek bu travmaları tedavi edebilmek için özveri ile çalışmaktadırlar. Bir saatten sonra ölüme yol açan travma varlığında da yine geciktirilmeden vakanın bir travma merkezine nakli acilen yapılmalıdır. Yaklaşan Kurban Bayramı münasebeti ile 3. en sık ölüme yol açan travmayı hayatımızdan çıkarmaya önce inanalım, sonra gerekenleri yapalım ve tamamen travmasız güzel günler yaşayalım" diye konuştu.
(AG-AÖ-Y)

17.08.2017 15:30:54 TSI
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